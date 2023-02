Raimondo, c’è Marassi nel destino La prima da titolare fu con Sinisa

Se Antonio Raimondo un giorno battezzerà uno stadio da appendere in camera in forma di poster non c’è dubbio che quello stadio sarà il Ferraris. Era il 21 maggio 2022 quando Sinisa Mihajlovic gli consegnò la prima maglia da titolare in serie A proprio a Marassi, nel Genoa-Bologna 0-1 deciso da un gol di Barrow all’ultima giornata di campionato.

In quei 75 minuti di una sfida giocata contro un Grifone già aritmeticamente retrocesso, Raimondo mostrò di valere le attese che da qualche mese Sinisa e il suo staff in allenamento riponevano su di lui. Quel giorno a Marassi Raimondo sfiorò anche il gol, con una girata di testa che Semper fu lesto a deviare in corner. Adesso c’è di nuovo Marassi sulla strada del ragazzo di Ravenna. Dopo avergli regalato tre panchine (con Napoli, Roma e Atalanta), le stesse che gli aveva offerto all’inizio di questa stagione Mihajlovic, domani a Genova Raimondo sarà tra i convocati della sfida con la Samp.

"Si sta allenando bene e lo si è visto anche nella vittoria del Bologna Primavera con la Roma", diceva ieri Motta.

Traducendo dal lessico di Thiago: Raimondo adesso è sotto i riflettori del tecnico, attenzionato speciale con due allenamenti a disposizione per convincere l’allenatore che una chance, vista l’emergenza di centravanti veri, la merita. Dal primo minuto sembra difficile ipotizzarlo, ma a partita in corso chissà.

La soluzione più gettonata è quella di Soriano ‘falso nove’, perché non è pensabile ripresentare in quel ruolo Ferguson e Barrow centravanti ha ballato (male) una sola volta, in Coppa Italia il 19 gennaio con la Lazio, ragion per cui sembra più naturale un suo impiego da esterno d’attacco sulla corsia sinistra, con Orsolini a destra.

A centrocampo Medel è un candidato forte a riprendersi una maglia da titolare, anche se a domanda precisa ieri Motta ha alzato un muro. Ove mai toccasse dal primo minuto al Pitbull il sacrificato sarebbe Schouten.

m. v.