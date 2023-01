Raimondo e Stivanello in Nazionale under 19

Le difficoltà incontrate a Casteldebole sembrano non esistere a Coverciano per Antonio Raimondo, attaccante classe 2004 del Bologna e al centro delle ultime polemiche rossoblù per il suo mancato impiego contro l’Atalanta. Il centravanti, insieme a Riccardo Stivanello, è stato convocato dal cittì della Nazionale Under 19 di Bollini per un’amichevole contro la Spagna, allo stadio El Pozuelo di Torremolinos (diretta sul sito FIGC).

Soddisfazioni anche per Saer Diop: il difensore classe 2005 è stato chiamato da Daniele Franceschini per una gara amichevole, sempre contro la Spagna, al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Tutte e due le gare si svolgeranno mercoledì 18 gennaio.

Giacomo Guizzardi