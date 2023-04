Raimondo e Stivanello, una chiamata azzurra

Presenti Riccardo Stivanello e Antonio Raimondo tra i 24 convocati dal ct della Nazionale Under 20 Carmine Nunziata per uno stage che si concluderà oggi, a Novarello. Raimondo e Stivanello, scesi in campo contro la Samp, si sono uniti nelle ore successive alla partita al gruppo, e torneranno a disposizione di Vigiani. I due rossoblù, classe 2004, sono tra i più giovani del gruppo, composto quasi interamente da ragazzi nati nel 2003. Tra gli altri emiliani convocati presente Matteo Prati, ex Ravenna e oggi alla Spal, mentre è riuscito a trovare una casella anche Simone Pafundi. Nunziata sta provando a capire se tra gli elementi più giovani c’è qualche nome che merita spazio in vista del Mondiale, a fine maggio. Per l’Italia girone arduo: ci sono Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana.

Giacomo Guizzardi