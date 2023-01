Raimondo salva Vigiani al 95’ Pareggio a Torino

Continua il momento ‘ni’ della Primavera del Bologna che, dopo la sconfitta di una settimana fa contro l’Atalanta, pareggia solamente all’ultimo minuto in casa del Torino, strappando un 1 a 1 che sa di vittoria per come si era messa la gara. I ragazzi di Vigiani, in svantaggio dopo la rete di Ciammaglichella, hanno faticato e non poco nel riprendere in mano la gara, e solamente un calcio di rigore realizzato da Raimondo (foto) al 95’ ha fatto sì che i rossoblù non incappassero nel secondo ko consecutivo.

Da valutare le condizioni di Amey, uscito anzitempo dopo avere subito un colpo da un avversario. La prossima settimana, a Casteldebole, arriva il Cesena: sarà derby-emiliano romagnolo, dopo che l’Under 18, nella giornata di sabato, è caduta 2 a 1 contro i bianconeri.