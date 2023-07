Rami e il Cus volano agli Europei

La partenza per la comitiva azzurra è in programma oggi. Destinazion Espoo, al largo di Helsinki, in Finlandia. Ci sono gli Europei under 23 di atletica leggera e nel gruppo delle azzurre ci sarà anche Laura Elena Rami, allenata da Mirco Tonioli, che sarà impegnata sulla distanza dei 400. Stagione importante per Laura Elena che finalmente si è lasciata gli acciacchi alle spalle e ha ricominciato a ’mordere’ la pista con grande entusiasmo. Recentemente ha vinto il titolo italiano universitario a Cassino.