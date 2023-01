Rami, un bronzo che vale doppio Il Cus riassapora i fasti di un tempo

Un risultato che riporta il Cus Bologna indietro nel tempo. Tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta quando una buona parte dell’atletica nazionale passava dalle parti delle Due Torri, che avrebbero avuto anche la fortuna di prender parte a due edizioni dei Giochi Olimpici (Sydney 2000 e Atene 2004) grazie a Ester Balassini, al suo martello e agli insegnamenti di Marinella Vaccari Zanetti. Torna un grande risultato per l’Alma Mater che, ai Giochi del Mediterraneo under 23, conquista una prestigiosa medaglia di bronzo. Succede al velodromo Lluis Puig di Valencia grazie a Laura Elena Rami (nella foto Grana-Fidal).

Vent’anni compiuti il 16 ottobre e un futuro nel quale si mescolano i colori biancorossi del Cus Bologna e l’azzurro della Nazionale. E’ la storia di Laura Elena Rami, classe 2002, punto di forza del Cus Bologna e dell’Università di Bologna.

Allenata da Mirco Tonioli, Laura Elena ha conquistato una medaglia di bronzo con la maglia azzurra addosso. Un bronzo che brillerà di luce in via Zamboni 33, sede dell’Alma Mater Studiorum.

Dopo alcune stagioni contrassegnate da infortuni che non le hanno permesso di allenarsi e di rendere come avrebbe voluto, Laura Elena, con determinazione e grinta s’è ripresa i suoi spazi. E ha così meritato la convocazione per la Nazionale under 23 di atletica leggera, impegnata in Spagna, in occasione dei Giochi del Mediterraneo under 23. E Laura Elena Rami dimostra tutto il suo talento, in pista, chiudendo la prova dei 400 nel tempo di 55’’11. Un tempo che le consente di salire sul podio e di mettersi al collo una bellissima medaglia di bronzo.

Conoscendone il talento e la voglia di sacrificarsi, per continuare a crescere, è solo il primo passo di una lunga e bella storia per riportare il Cus Bologna al centro dell’atletica nazionale grazie a una ragazza nata e costruita in casa.

a. gal.