Rammarico Corticella, arriva solo un punto

SAMMAURESE

0

CORTICELLA

0

SAMMAURESE (4-2-3-1): Piretro 7; Zaghini 6 (17’ st Grbic 6), Benedetti 6,5, Maggioli 6, Bolognesi 6; Scarponi 6, Gaiola 6; Bonandi 5,5 (30’ st Cremonini), Merlonghi 6, Barbatosta 6,5; Maltoni 5. All.: Martini.

CORTICELLA (4-4-2): Bruzzi 6; Mambelli 5,5 (13’ st Tcheuna 6), Cudini 6, Chmangui 6,5, Ercolani 6,5; Farinelli 6 (13’ st Ferraresi 6), Menarini 6, Marchetti 6, Oubakent 6 (37’ st Larhrib); Campagna 6 (44’ st Sadek), Amayahm (13’ st Leonardi 6). All.: Miramari.

Arbitro: Dallagà di Rovigo.

Note: espulso Maltoni al 39’ st per somma di ammonizioni; ammoniti Maggioli, Mambelli, Chmangui; spettatori 200 circa; angoli 7 pari; recupero 1’ e 4’.

Dal Macrelli di San Mauro il Corticella esce con un punto che muove la classifica e lascia qualche rammarico: sulle occasioni create che si potevano sfruttare meglio, la parata strepitosa di Piretro su Chmangui ha negato il gol al difensore proprio a fine primo tempo quando andare negli spogliatoi in vantaggio avrebbe rinforzato di molto il morale di Oubakent e compagni.

Parte bene la squadra di casa: si presenta al tiro al 2’ con Merlonghi ma Bruzzi è attento. Sul corner Benedetti stacca bene ma non inquadra la porta ospite. Il Corticella pressa molto alto, palleggia bene e inizia a creare occasioni; al 12’ Farinelli controlla e prova il diagonale ma la mira non è giusta. Al 31’ su punizione Chmangui colpisce di testa, ma Piretro para senza affanni. Lo stesso duello si ripete al 45’: Chmangui di nuovo di testa devia dall’area piccola, il riflesso di Piretro è prodigioso (in tribuna parte la discussione: palla dentro o no?).

A inizio ripresa altra occasione per la Sammaurese: Merlonghi salta Bruzzi ma calcia sul fondo (la segnalazione di fuorigioco però invalida tutto). Al 10’ Barbatosta entra in area e viene affrontato con troppa irruenza da Mambelli che lo spinge a terra: l’arbitro fa proseguire. Al 12’ Scarponi mette sul destro di Gaiola la palla del possibile vantaggio ma il centrocampista spara alto. Nel finale il Corticella ci prova un paio di volte da fuori; al 34’ con Leonardi e al 41’ con Menarini, entrambi imprecisi. Rimasta in 10 per il rosso a Maltoni la Sammaurese cerca ancora l’affondo, ma non cambia nulla.

Roberto Daltri