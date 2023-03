Rari, a Catania non c’è partita

20

RARI NANTES

ORIZZONTE : Celona, Halligan 2, Grasso 1, Oliva 1, Gant 1, Bettini 3, Palmieri 2, Marletta 4, Lombardo, Williams 4, Longo 1, Leone 1, Condorelli. All. Miceli.

RARI NANTES BOLOGNA: Sesena, Repetto 1, Perna, Mazzia 1, Redaelli, Morselli, Lepore, Marchetti, De Vincentiis, Altamura, Toth, Allotta. All. Posterivo.

Arbitri: Chimenti e Carmignani.

Note: parziali 9-1, 4-0, 3-0, 4-1.

Niente da fare per la Rari Nantes. Nel recupero della terzultima giornata di campionato la formazione di Andrea Posterivo cade, come da pronostico, a Catania. Sfida mai in discussione, con le padrone di casa che chiudono il match già nel primo quarto.

Le altre gare: Bogliasco-Como 12-7, Acireale-Trieste 4-9, Florentia-Rapallo 2-10, Padova-Roma.

La classifica: Roma 45, Padova e Catania 40, Rapallo 30, Trieste 24, Bogliasco 18, Florentia 13, Acireale e Como 9, Rari Nantes 7.