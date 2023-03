Rari Nantes, due sfide proibitive Alle 15 il recupero contro Catania e sabato in casa della Sis Roma

Davide contro Golia. La Rari Nantes Bologna cerca l’impresa nella vasca di Catania, in casa delle campionesse d’Italia e fresche vincitrici della Coppa Italia, dell’Ekipe Orizzonte. Alle 15 la formazione di Andrea Posterivo sfida nel recupero della 16^giornata le titolate siciliane, senza pressione a testa sgombra, ma con la voglia di onorare le ultime tre sfide di stagione regolare. Coach Andrea Posterivo infonde serenità alla squadra in vista della sfida.

"Proveremo a fare la nostra partita, non avendo nulla da perdere, al cospetto di una avversaria di assoluto valore, sia come gruppo che come tradizione e guida tecnica. Sono fresche vincitrici della Coppa Italia, dove hanno dato una dimostrazione di forza anche e soprattutto mentale da prendere ad esempio. Noi le affronteremo con la testa sgombra cercando di fare del nostro meglio". Oggi Catania e sabato a Roma contro la Sis, nell’arco di pochi giorni la Rari Nantes trova sulla sua strada le formazioni più forti del campionato, in due trasferte sulla carta molto complicate, prima di chiudere, nell’ultima sfida di stagione regolare, in casa contro Trieste. Direzione di gara affidata alla coppia Chimenti e Carmignani.

Le altre gare: Bogliasco-Como 12-7, Brizz Acireale-Trieste 4-9, Florentia-Rapallo 2-10, Plebiscito Padova-Sis Roma.

La classifica: Sis Roma 45, Plebiscito Padova 40, Orizzonte Catania 37, Rapallo 30, Trieste 24, Bogliasco 18, Florentia 13, Brizz e Como 9, Rari Nantes Bologna 7.