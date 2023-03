Rari Nantes, ko e retrocessione Ma la società è pronta a rilanciare

RARI NANTES

7

TRIESTE

11

RARI NANTES : Sesena, Repetto 1, Perna 1, Gnassi, Mazzia, Redaelli, Morselli, Lepore 2, Marchetti 2, De Vincentiis, Altamura, Toth 1, Allotta. All. Posterivo.

PALLANUOTO TRIESTE: Sparano, Vomastkova 1, De March, Bozzetta, Marussi, Cergol 3, Klatowski 1, Colletta 3, G. Zizza, Vukovic, Riccioli 2, Santapaola 1, Gregorutti. All. P. Zizza.

Arbitri: Ferrari e Bianco.

Note: parziali: 0-3, 2-2, 2-4, 3-2.

La Rari Nantes cade con Trieste e retrocede in A2. Non riesce il miracolo alla formazione di Andrea Posterivo che, nell’ultima giornata di serie A1 deve inchinarsi alla formazione giuliana. Veronica Perna e compagne ci hanno provato, ma la retrocessione sembra ormai scritta anche se con la vittoria di Como ad Acireale, un successo avrebbe portato la Rari a scavalcare le siciliane. Si chiude così un’annata storta, iniziata si dalla promozione in A1, ma anche con una rifondazione resasi necessaria per l’addio del gruppo storico e condita da tanti infortuni che hanno privato Posterivo di Lekness e di Musso per larghi tratti della stagione. L’applauso del pubblico per le rarigirls non mitiga il dolore per la retrocessione, ma è una conferma come di come l’ambiente, la società e la squadra non si arrenderanno.

Le altre gare: Acireale-Como 6-7, Florentia-Bogliasco 5-9, Catania-Roma, Padova-Rapallo.

La classifica: Roma 51, Catania e Padova 43, Rapallo 33, Trieste 27, Bogliasco 21, Como 15, Florentia 13, Acireale 9, Rari Nantes Bologna 7.