BOGLIASCO

7

RARI NANTES

6

BOGLIASCO: Uccella, Riccio, Di Maria, Cuzzupe’ 1, Mauceri 1, Millo 1, Rosta, Rogondino 2, Paganello 1, Cavallini, Carpaneto, Spampinato 1, Sokhna. All. Sinatra.

RARI NANTES: Sesena, Repetto 3, Perna, Lekness 3, Mazzia, Redaelli, Morselli, Lepore, Marchetti, De Vincentiis, Altamura, Farneti, Guidoreni. All. Posterivo.

Arbitri: Giacchini e Roberti Vittory.

Note: parziali 1-2, 4-1, 1-0, 1-3.

BOGLIASCO (Genova)

La Rari Nantes non concede il bis e cade a Bogliasco nella terza giornata di ritorno. Veronica Perna e compagne vanno ko, al termine di una sfida equilibratissima e che ha visto le bolognesi andare avanti 1-2, doppietta di Repetto, ma subire un decisivo parziale di 4-0 a inizio seconda frazione di gioco. Sotto 5-1 e poi 6-2 le bolognesi sono arrivate a un passo dalla rimonta, grazie alla vena realizzativa di Repetto e di Lekness, ma nel finale non sono riuscite a trovare la stoccata del pareggio, fallendo l’opportunità dell’aggancio e della conquista di un punto in classifica che sarebbe stato decisamente prezioso. Sabato prossimo allo Sterlino, decisiva sfida salvezza in casa contro la Rari Nantes Florentia.

Le altre gare: Orizzonte Catania-Acireale 22-3, Rapallo-Trieste 16-12, Florentia- Plebiscito Padova, Como-Roma.

La classifica: Roma 33, Padova e Orizzonte Catania 30, Rapallo 21, Trieste e Bogliasco 15, Como e Florentia 9, Bologna e Acireale 6.