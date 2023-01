Rari Nantes travolta da Rapallo Non basta un’ottima Lekness

RAPALLO

15

RARI NANTES

7

RAPALLO: Caso, Zanetta 1, Gitto 4, Rossi, Carrasco 2, Vanelo, Cerliani, Cabona 1, Costa 1, Marcialis 3, Bianconi 2, Apilongo 1. All. Antonucci.

RARI NANTES BOLOGNA: Sesena, Repetto 1, Perna, Lekness 3, Mazzia, Farneti, Morselli 1, Lepore 1, Marchetti 1, Redaelli, Altamura, Toth, Allotta. All. Posterivo.

Arbitri: Nicolai e Iacovelli.

Note: parziali 3-0, 6-0, 2-4, 4-3.

RAPALLO (Genova)

Un difficile avvio di sfida costa alla Rari Nantes il ko di Rapallo. Nella prima giornata di ritorno, la formazione di Andrea Posterivo scivola nella vasca della formazione ligure superata da quella che a tutti gli effetti è la quarta forza del campionato.

Le rarigirls vanno subito sotto nelle prime due frazioni di gioco e poi non riesco a far altro che limitare il passivo finale, ma non a evitare una sconfitta, che per altro alla vigilia era preventivabile.

Sabato prossimo allo Sterlino contro Como inizia il ciclo decisivo di sfide per la Rari Nantes che in rapida successione si giocherà la salvezza oltre che con le lombarde, anche con i confronti con Bogliasco, Acireale e Florentia.

Da rimarcare la tripletta di Lekness e i centri personali di Repetto, Morselli, Lepore e Marchetti.

Le altre gare: Bogliasco-Acireale 13-8, Trieste-Roma, Como-Plebiscito Padova, Florentia-Catania.

La classifica: Roma 27, Plebiscito Padova 24, Orizzonte Catania 21, Rapallo 18, Trieste 15, Bogliasco 12, Como 9, Florentia e Acireale 6, Rari Nantes Bologna 3.