Rari, ultima chiamata salvezza Con Trieste serve la vittoria

BOLOGNA

La Rari Nantes ci prova. Con la speranza di salvezza appesa a un filo, alle 15 alla piscina Sterlino si chiude la stagione regolare di serie A1.

Serve una impresa quest’oggi con Trieste attuale quinta forza del campionato, ma serve al contempo che la Brizz Acireale, impegnata in contemporanea in casa contro Como, non faccia punti.

Con il concatenarsi dei risultati la formazione di Andrea Posterivo eviterebbe così l’ultimo posto, giocandosi eventualmente poi le proprie chance salvezza ai playout.

Salvezza appesa a un filo per la Rari Nantes che ha il diritto e il dovere di provarci comunque fino alla fine.

A livello di formazione, Posterivo deve fare ancora i conti con le assenze di Musso e Lekness e con le non perfette condizioni di altri elementi.

Ma al di là di presenze e assenze, servirà cercare di buttare il cuore oltre l’ostacolo per centrare un obiettivo che si è andato complicando partita dopo partita.

La Rari rimane aggrappata alla speranza salvezza, anche se il compito con il concatenarsi dei risultati appare decisamente arduo.

Le altre gare: Brizz Acireale-Como, Rari Nantes Florentia-Bogliasco, Equipe Orizzonte Catania-Sis Roma, Plebiscito Padova-Rapallo.

La classifica: Sis Roma 51, Equipe Orizzonte Catania e Plebiscito Padova 43, Rapallo 33, Trieste 24, Bogliasco 18, Rari Nantes Florentia 13, Como 12, Brizz Acireale 9, Rari Nantes Bologna 7.