Real Madrid e i contratti: il futuro bianconero in un mese

Dopo la vittoria di Milano la Virtus è tornata a sudare in palestra. Il prossimo appuntamento in agenda è fissato per venerdì quando la formazione allenata da Sergio Scariolo ospiterà il Real Madrid alla Segafredo Arena.

L’obiettivo è quello di recuperare Semi Ojeleye e Alessandro Pajola per questo impegno, anche perché domenica sempre in Fiera arriva Pesaro con la V nera che ha nelle mani la possibilità di chiudere la regular season al primo posto. Non ci saranno, invece, Isaia Cordinier e Milos Teodosic due giocatori che vestono la maglia bianconera proprio per dare un maggior contributo in Europa e questo è il primo problema con cui i bolognesi dovranno fare i conti.

La gara di domenica, però, ha confermato la compattezza di un gruppo che ha anche maturato una certa abitudine nel dover costantemente sopperire ad una qualche defezione, per cui come è successo all’andata la partita contro gli spagnoli non ha un esito scontato sebbene gli ospiti partano con il favore del pronostico.

Dopo che il ceo della Virtus Luca Baraldi ha pubblicamente ufficializzato la conferma di Scariolo anche per il prossimo anno, iniziano a circolare anche le prime voci di mercato. L’impressione è che, però, la costruzione della nuova squadra parta dal nucleo dei giocatori italiani facendo tesoro di quanto è accaduto quest’anno dove spesso si sono fatti i salti mortali per schierare un roster che in campionato rispettasse la regola del sei giocatori di formazione a referto.

In scadenza ci sono Abi Abass, Marco Belinelli e Nico Mannion e con ognuno di loro si cercherà di sviluppare una trattativa con l’intento di trattenerli.

Conosciuto l’esito di queste operazioni si procederà con il resto. I tempi non sono ancora maturi e bisognerà attendere almeno un mese prima di parlare del futuro, in quei giorni già si saprà se arriverà la tanto sospirata wild card di Eurolega.

Massimo Selleri