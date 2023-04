Record di Daspo ai tifosi Juve, la curva ora rischia la recidiva

Il numero dei Daspo che saranno applicati è da record, 171, ma dimostra quantitativamente la gravità del problema razzismo. Sono quelli che colpiranno a breve i tifosi della Juve rei di avere insultato Romelu Lukaku nel corso dell’andata di semifinale di Coppa Italia contro l’Inter lo scorso 4 aprile allo Stadium.

Le indagini della Digos hanno preso spunto dal materiale audio e video fornito dallo club bianconero, dotato di uno dei sistemi più avanzati per esaminare le condotte dei supporter sugli spalti. E hanno consentito così di individuare gli autori dei cori, dopo che la stessa Juve aveva annunciato di contribuire da subito alla loro individuazione. Già poche ore dopo i fatti, due ultras – un maggiorenne e un minorenne – erano stati individuati ed era scattato il divieto di entrare nell’impianto di Torino.

Ieri la svolta. E non è finita qui, perché sembra che siano stati 250 i tifosi macchiatisi di questo comportamento inqualificabile. Potrebbero quindi scattare prossimamente ulteriori Daspo dagli uffici della questura di Torino, mentre per i 171 già identificati c’è ora anche la contravvenzione per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo.

Si apprende però che nel corso di Juve-Inter sono partiti anche cori “Liverpool, Liverpool“ con un riferimento alla tragedia dell’Heysel da parte dei tifosi nerazzurri. E il fatto è stato segnalato alla procura federale.

A macchiarsi successivamente di comportamenti discriminatori, poi, sono stati ancora i sostenitori della Juve domenica lanciando insulti contro i napoletani, proprio dalla curva la cui chiusura era stata sospesa. Ed è stato oggetto di cori offensivi anche Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, colpevole per gli ultras di avere graziato Lukaku rendendolo di nuovo a disposizione dell’Inter per il ritorno di domani sera. La procura Figc ha in mano tutto il materiale, la curva della Juve potrebbe cadere nella recidiva con potenziali pesanti sanzioni.