Recupero per il Faro Gaggio: l’obiettivo è riavvicinare la capolista Zola Predosa

Serata di recuperi per il girone C di Promozione. Alle 20,30 sono in programma Faro Gaggio-Atletico Spm e Castelnuovo-Msp. Il team gaggese, secondo a quota 48, cercherà di avere la meglio della penultima della classe Atletico Spm per riportarsi a -5 dallo Zola. Voglia di continuità per l’Msp, una delle più belle sorprese: la formazione di Monte San Pietro va alla ricerca di punti salvezza a Castelnuovo.

La classifica: Zola Predosa 56, Faro Gaggio 48, Atletic Cdr Mutina 47, Castelnuovo 39, Trebbo 36, San Felice 34, X Martiri 30, Msp, Quarantolese e Virtus Camposanto 28, Fossolo 26, Casumaro 25, Porretta e Cavezzo 22, Atletico Spm 21, Vadese Sole Luna 9.