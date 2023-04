Reggio Emilia aspetta Treviso

Nell’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno questa sera Reggio Emilia ospita Treviso. Si tratta di una partita importante per quanto riguarda la lotta per la salvezza, con i padroni di casa che arrivano a questo impegno dopo aver vinto le ultime due gare, mentre gli ospiti sono a caccia di un colpaccio esterno per garantirsi la permanenza in serie A. Nel frattempo Varese ha comunicato farà ricorso contro la penalizzazione di 16 punti in classifica, decisione del tribunale federale che ha accusato il club biancorosso di frode sportiva.

La classifica: Virtus Bologna 38; Milano 36; Tortona 34; Sassari 30; Brindisi, Trento e Venezia 26; Pesaro 24; Brescia 22; Trieste e Treviso 20; Scafati, Reggio Emilia e Napoli 18; Verona 16; Varese 12 (-16).