Reggio Emilia spera e strapazza Napoli

Vittoria importante di Treviso contro Trento, con i veneti che stanno lentamente risalendo la classifica, mentre in fondo alla graduatoria Reggio Emilia si rimette in corsa per la salvezza strapazzando Napoli. Tortona batte Verona e consolida la sua terza posizione.

Le altre partite: Varese-Pesaro 110-99, Brindisi-Milano 79-98, Treviso-Trento 85-76, Brescia-Trieste 95-59, Tortona-Verona 73-69, Reggio Emilia-Napoli 80-62, Scafati-Sassari 80-90.

La classifica: Milano e Virtus Bologna 34; Tortona 30; Varese e Sassari 24; Brindisi, Trento e Pesaro 22; Trieste, Treviso e Venezia 18; Brescia 16; Scafati, Verona e Napoli 14; Reggio Emilia 12.