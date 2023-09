La nuova vita di Renato Villa: l’ex difensore rossoblù torna nel mondo del calcio

Bologna, 13 settembre 2023 – Per tutti i tifosi rossoblù era il Mitico, cioè quel difensore roccioso che rendeva la vita impossibile agli attaccanti avversari: uno che ogni allenatore vorrebbe in squadra. E adesso, Renato Villa è pronto a tornare nel mondo del calcio, facendo da responsabile del settore giovanile dell'Msp calcio, squadra che milita in Promozione.

Da giocatore, durante la sua esperienza in rossoblù, Renato ebbe come guida quel Luigi Maifredi che fu maestro e mentore, e decisivo nel portarlo dall'Ospitaletto: il grande salto dalla C2 alla B, poi la promozione in serie A, nell'anno del calcio champagne. Una stagione perfetta, dove il Mitico farà un po' di tutto, anche l'attaccante; finita lì? No, perché con la maglia di Casteldebole Villa farà sei lunghi anni, collezionando 194 presenze e 6 reti. Numeri che lo renderanno l'idolo di un'intera tifoseria.

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo negli anni Novanta, Villa è poi passato in fretta e furia dal campo alla panchina, allenando anche squadre di calcio a 5; in mezzo, nel 2009, anche un'esperienza al Real Casalecchio, nelle vesti di Direttore Sportivo. Nato in provincia di Cremona, è presto diventato un cittadino onorario delle Due Torri, dove è amato e venerato: e a 64 anni (65 il prossimo ottobre), la passione per il calcio non è diminuita per niente.

Qualche giorno fa Villa ha chiuso l'edizione numero 24 dei Camp estivi che portano il suo nome: e terminata un'avventura, è già il momento di iniziarne un'altra. Il tutto a Monte San Pietro, cioè a due passi dalla sua Bologna. Perché "mitici" si nasce: e non si diventa.