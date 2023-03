Retegui, Buongiorno e Falcone le novità tra i convocati

Dopo quattro mesi torna in campo la Nazionale, che da campione d’Europa in carica inizia il suo cammino nelle qualificazioni a Euro2024. Gli Azzurri ripartono da Napoli con la sfida all’avversaria più temibile del girone, l’Inghilterra (23 marzo alle 20.45). Tre notivà tra i convocati: il portiere del Lecce Wladimiro Falcone, il difensore del Torino Alessandro Buongiorno e per l’attaccante dell’Atletico Tigre Mateo Retegui. Ecco l’elenco:

portieri Donnarumma (Psg), Falcone (Lecce), Meret (Napoli), Provedel (Lazio). Difensori Acerbi (Inter), Bonucci (Juve), Buongiorno (Torino), Darmian (Inter), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Romagnoli (Lazio), Scalvini (Atalanta), Spinazzola (Roma), Toloi (Atalanta). Centrocampisti Barella (Inter), Cristante (Roma), Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Pellegrini (Roma), Pessina (Monza), Tonali (Milan), Verratti (Psg); attaccanti Berardi (Sassuolo), Chiesa (Juventus), Gnonto (Leeds), Grifo (Friburgo), Pafundi (Udinese), Politano (Napoli), Retegui (Atletico Tigre), Scamacca (West Ham).