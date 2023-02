Riccardo, leader altruista: "L’ha vinta Skorupski"

Il graffio dell’Orso per il delirio rossoblù. Ancora una volta. Quarto gol nelle ultime sette gare, terzo gol nelle ultime quattro trasferte a Genova con la Samp. E’ pure il sesto gol stagionale: tanti quanti nell’intera scorsa stagione. Se c’è un simbolo della crescita del Bologna, Riccardo Orsolini può candidarsi per rappresentarlo. E non solo per i numeri. Fascia da capitano al braccio, è lui ad andare da Skorupski a invocare il miracolo sul secondo rigore e il primo a baciarlo e ringraziarlo dopo la doppia parata: "E’ stato un momento assurdo - spiega il numero 7 - ci siamo ritrovati nel giro di 2’ con la possibilità di andare sotto per due rigori a mio modo di vedere dubbi. E’ stata una situazione strana, potevamo gestirla bene e invece ce la siamo complicata. E allora sono andato da Skorupski e gli ho detto che è un animale e che ce l’avrebbe fatta vincere lui. E’ stato così. Anch’io col gol ho dato il mio contributo ma lui ha salvato il risultato". Da un animale all’altro: Skorupski para, Orso manda in visibilio i tifosi rossoblù a Marassi con una cavalcata e un tiro a giro all’incrocio al novantesimo. ‘Golazo’, per dirla alla brasiliana, "Bello vincerla così", per dirla con le parole di Orsolini, "Ce la siamo sudata". Ma pure meritata e goduta, come il settimo posto momentaneo. Aspettando si definisca la partita del rinnovo, Orso si gode il momento. Guadagna 1,3 milioni, ne serviranno non meno di 1,5 per strappare il prolungamento e far sì che Orsolini resti. Non semplice. Ma continuità è la parola magica: "Quando giocavo di meno l’ho sempre detto che mi serviva continuità, minutaggio, poter sbagliare. Perché non si possono fare partite perfette". Ma perfetto è il momento attuale: "Sono contento per me e la squadra, ma soprattutto per i tifosi che ci hanno seguito. Noi pensiamo partita per partita, non possiamo fare calcoli. Sappiamo cosa possiamo fare e dove possiamo arrivare, possiamo toglierci delle soddisfazioni".

Marcello Giordano