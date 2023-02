Richardson torna a Bologna, per un film

di Alessandro Gallo

Sugar is back. Sì, è proprio lui, Micheal Ray Sugar Richardson, classe 1955, l’eroe di Firenze, icona bianconera dei canestri. Tornerà nella città dei canestri tra un mese (presumibilmente il 21 marzo), a distanza di quattro anni dall’ultima volta. Torna perché deve sfornare l’ennesimo assist a Basket City. Quattro anni fa, aveva guidato alcuni allenamenti delle formazioni giovanili, stavolta l’assist è al Playground, il torneo dei Giardini Margherita del quale Sugar Ray, senza ombra di dubbio, è stato il giocatore più illustre in più di quarant’anni di storia

L’assist è legata al docufilm che Davide Spina, giovane regista bolognese innamorato dei canestri, sta realizzando per celebrare l’epopea del Playground. E tra un’intervista e l’altra le parole più famose saranno proprio quelle di Sugar, che sbarcherà appositamente all’ombra delle Due Torri per raccontare i suoi tornei.

Dici Richardson e, proprio a Bologna, si apre un mondo speciale.

Perché Bologna, per Sugar, ha voluto dire non solo casa e trionfi. Ma anche la seconda chance. La possibilità di ripartire di slancio e di giocare nel basket che conta.

Otto anni nella Nba tra Knicks, Warriors e Nets – "lui era Magic Johnson, prima di Magic Johnson", la vulgata che spesso l’ha accompagnato –, poi, nel 1986, la positività alla cocaina per la terza volta e la radiazione dalla Nba.

Ricomincia a Bologna – 1988 – dove, con un’intuizione delle sue (una delle tante), lo vuole l’Avvocato Gianluigi Porelli. Ha 33 anni, Sugar, è ’morto’ virtualmente tante volte, ma con un pallone tra le mani fa magie. E, dopo anni di astinenza, riporta la Virtus al successo, in Coppa Italia e alla prima storica vittoria internazionale nel 1990, a Parigi, nella finale di Coppa delle Coppe.

E’ in questo periodo che gioca anche il Playground. E tornerà sempre ai Giardini Margherita, a fine anni Novanta, scommettendo su se stesso. Sbarca a Bologna nel 1998 in piena forma e annuncia: "Chi mi vuole mi può ingaggiare. Non costo molto e fa un affarone". E dopo le esperienze in Virtus, a Spalato, Livorno e Antibes, finisce a Forlì, nonostante abbia più di 40 anni.

Continua a segnare, Sugar, poi decide di allenare. E vincere anche come allenatore, tra Cba, Pbl e Nbl Canada. Non si ferma mai, Sugar, e racconta a tanti che gli piacerebbe allenare in Italia. Magari a Bologna che è stata una sua seconda pelle. "Le notti all’Hobby One? Ehi amico, mica posso raccontare tutto. Certe cose devono restare segrete", dice spesso Sugar, facendo l’occhiolino e lasciando intendere di aver animato non solo i parquet di mezza Italia, ma pure le notti bolognesi.

Il feeling mai venuto meno con l’avvocato Porelli – "l’unico con il quale non firmato contratti. Bastava una stretta di mano" – e le invenzioni estemporanee come il bacio in fronte Bianchini in occasione di una final four di Coppa Italia. Micheal (non Michael, per un errore all’anagrafe a stelle e strisce), la maglia numero 20, quell’intercalare classico e le occhiate luminose, abbaglianti. Come i suoi assist e le sue triple. Sugar torna a Bologna, anzi, nella sua Bologna.

E se il sogno, come spesso ha dichiarato, è quello di allenare da queste parti, scommettiamo che prima o poi riuscirà a raggiungere anche questo obiettivo?