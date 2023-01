"Ricordiamo l’andata Vogliamo il riscatto"

All’andata la gara tra Olympiacos e Virtus finì 117-71 in favore dei greci con i bianconeri che rimediarono la peggiore sconfitta europea nella loro storia. "Sappiamo benissimo contro che tipo di squadra giocheremo oggi – a parlare è il lungo georgiano Toko Shengelia –. Dobbiamo rifarci subito dopo la sconfitta di martedì e uscire da questo momento con energia positiva. La chiave in questi casi è giocare insieme e credere in noi stessi, soprattutto ricordando la partita dell’andata contro l’Olympiacos: trasformiamo questa energia per dare il massimo questa sera e fare di tutto per vincere". Una leadership che da verbale deve diventare anche pratica, dato che il numero 21 della Segafredo è arrivato sotto le Due Torri anche per essere un punto di riferimento per quei compagni di reparto che non si sono mai confrontati con avversari di questo livello e stanno ancora scontando un lungo noviziato.