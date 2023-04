Riecco la vera Dea, un tris ferma la rimonta di Mou

atalanta

3

roma

1

Primo tempo: 1-0

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello 6; Toloi 7, Djimsiti 6.5 (28’ st Palomino 6.5), Scalvini 7; Zappacosta 7, De Roon 6.5, Ederson 6.5 (51’ st Soppy sv), Maehle 6 (36’ st Demiral sv); Koopmeiners 7.5, Pasalic 7 (36’ st Hojlund sv); Zapata 7 (51’ st Muriel sv). All. Gasperini 7.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 4.5; Mancini 6 (19’ st El Shaarawy 5.5), Ibanez 5, Llorente 5.5; Celik 6, Bove 6 (19’ st Matic 6), Cristante 6, Zalewski 5 (19’ st Spinazzola 6); Solbakken 6 (19’ st Dybala 6), Pellegrini 7; Abraham 5 (36’ st Belotti sv). All. Mourinho 6.

Arbitro: Irrati di Pistoia 6.

Reti: 39’ pt Pasalic, 29’ st Toloi, 38’ st Pellegrini, 39’ st Koopmeiners.

Note: ammoniti De Roon, Solbakken, Palomino, Koopmeiners. Angoli: 3-3. Recupero: 5’, 7’.

L’Atalanta torna alla vittoria dopo tre turni, contro una Roma tosta ma troppo distratta che manca l’aggancio alla Juve. Pasalic mette la partita in discesa, Toloi segna nella riprsa il 2-0 poi Pellegrini illude Mourinho (nella foto). Di Koopmeiners il gol che chiude la gara, dopo una facile presa sbagliata da Rui Patricio. Giallorossi in ansia per Dybala, colpito durissimo alla caviglia da Palomino nel finale.