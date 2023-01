Riecco l’ex Ramagli a caccia di salvezza

Per la prima volta da quando ha salutato la Virtus, oggi Alex Ramagli affronta la sua ex squadra. Il tecnico livornese è stato il primo coach dell’era Segafredo centrando subito l’obiettivo della promozione dalla serie A2 alla A. L’anno scorso, invece, ha guidato Verona a una storica risalita nel massimo campionato italiano ed ora è impegnato nel raggiungere la salvezza.

"Loro sono una squadra – spiega il vice di Scariolo, Andrea Diana - che ha alzato il proprio rendimento rispetto alla gara di andata e viene da alcune vittorie importanti come il successo casalingo contro Brescia. Una squadra da affrontare con fisicità sin dall’inizio: sarà importante limitare le palle perse dal momento che solo la seconda squadra per palle recuperate. Sono molto bravi ad anticipare i passaggi, dunque il nostro attacco dovrà essere equilibrato e attento ma allo stesso tempo aggressivo. Difensivamente sarà importante il nostro approccio e dovremo evitare di concedere seconde opportunità dal momento che Verona è una squadra che va a rimbalzo con tanta energia. Siamo al primo posto in classifica e vogliamo rimanerci: domani sarà una gara importante e che vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi".