Riecco Osimhen, ma il Napoli frena

napoli

0

verona

0

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Kim 6, Jesus 6, Oliveira 6; Anguissa 6, Demme 6 (19’ st Zielinski 6), Elmas 5.5 (28’ st Lobotka 6.5); Politano 6.5 (39’ st Zedadka sv), Raspadori 5.5 (28’ st Osimhen 6.5), Lozano 5.5 (19’ st Kvaratskhelia 6). Allenatore: Spalletti 6.

VERONA (3-4-1-2): Montipo’ 6: Dawidowicz 6.5, Hien 6.5, Ceccherini 6 (20’ st Coppola 6); Faraoni 6.5 (25’ st Terracciano 6), Tameze 6.5, Abildgaard 6, Depaoli 6; Duda 6.5 (25’ st Verdi 6), Lasagna 6.5 (42’ Ngonge 5), Gaich 5.5 (20’ st Djuric 6). Allenatore: Zaffaroni 6.5.

Arbitro: La Penna di Roma 6.

Note: ammoniti Ceccherini, Terracciano, Dawidowicz, Kvaratskhelia, Verdi. Angoli: 4-0. Recupero: 1’, 4’.

NAPOLI

Il Napoli non va oltre lo 0-0 in casa contro il Verona, che conquista un punto d’oro in chiave salvezza. Poche emozioni nel primo tempo, con gli azzurri mai pericolosi ad eccezione di un autogol di Gaich annullato per posizione di fuorigioco attivo di Olivera.

Spalletti fa riposare alcuni titolarissimi in vista del ritorno di martedì sera col Milan in Champions: Kvara in campo nella ripresa, poi si rivede Osimhen, che entra e sfiora il vantaggio, ma il suo tiro si stampa sulla traversa. Nel finale Ngonge spreca un clamoroso contropiede.