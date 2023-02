Rientra Sansone, ma Barrow va verso la conferma Ballottaggio in mediana: Moro insidia Ferguson

Se le notizie del giorno, provenienti da Casteldebole, riguardano i ritorni in gruppo di Adama Soumaoro e di Nicola Sansone, la cosa che più può tranquillizzare Motta è quella di potere finalmente allungare la panchina per la gara contro l’Inter, dopo quasi un mese di Bologna ridotto all’osso in termini numerici. La seduta di allenamento di ieri, infatti, è stata quella che ha sancito il rientro del difensore franco-maliano, out dalla vigilia di Fiorentina-Bologna di inizio febbraio, ma soprattutto quella che permetterà a Motta di avere a disposizione un’alternativa in avanti, in questo caso rappresentata da Nicola Sansone.

L’ex Villareal, infortunatosi nel match contro l’Udinese – vinto anche grazie alla sua rete – mancava dal 17 gennaio scorso, quando il Bologna comunicò la frattura scomposta del quinto dito del piede destro del numero 10 rossoblù. In ottica Inter è difficile ipotizzare l’impiego di Sansone dal primo minuto, soprattutto alla luce del fatto che l’infortunio lo ha costretto a rimanere fermo un mese e mezzo, ma sicuramente, nel corso della ripresa, la possibilità che Motta lo utilizzi c’è, magari sognando una rete come quella dello scorso 27 aprile, che al minuto 81 fece esplodere il Dall’Ara con il 2 a 1 inferto proprio all’Inter. Proprio alla luce del serbatoio mezzo vuoto del numero 10, è facile pensare che contro i nerazzurri toccherà all’attacco visto a Genova: Orsolini dalla mattonella di destra, Barrow nel ruolo di centravanti e Soriano che agirà sulla corsia mancina; Sansone, insieme a Raimondo (anche ieri con i grandi) rappresenterà quindi una possibilità dalla panchina.

Ieri non si è visto Orsolini (leggero attacco febbrile, ma non c’è allarme), al pari di Bonifazi e Zirkzee, alle prese con sedute differenziate, e Arnautovic, che sta invece svolgendo terapie. L’attenzione di Motta e del suo staff si è concentrata soprattutto sulla fase difensiva, dove con il rientro di Soumaoro il tecnico ha potuto schierare due retroguardie differenti per i vari esercizi. Da una parte Cambiaso, lo stesso Soumaoro, Sosa e Lykogiannis; dall’altra, invece, De Silvestri, Posch, Lucumì e Kyriakopoulos. Difficile, quasi impossibile, trovare ad oggi un ‘senso’ in questi due schieramenti, soprattutto in ottica Inter: scelte più incisive emergeranno nelle prossime sedute di allenamento, ma la logica potrebbe portare a pensare di schierare Posch, Soumaoro e Lucumì insieme ad uno tra Cambiaso e Kyriakopoulos. A centrocampo sgomita Moro, entrato bene contro la Sampdoria e in cerca di una titolarità: si gioca una maglia con Ferguson.

