Rimbalzi ed energia: Ojeleye cambia passo

di Massimo Selleri

Semi Ojeleye si sta rivelando una delle tante armi in più che la Virtus può mettere in campo in questo finale stagione.

Nelle prime due gare dei quarti contro Brindisi, Sergio Scariolo lo ha utilizzato prevalentemente da ala grande andando così a colmare una lacuna che la squadra si stava portando dietro dall’inizio del campionato.

Non è un segreto che la V nera sotto canestro avesse bisogno di una maggiore consistenza, tanto che si era anche sondato il mercato dei centri, poi siccome il club non ha visto nei vari giocatori disponibili un elemento in grado alzare il livelldel suo gioco, si è optato per la soluzione interna.

Se in Eurolega un quintetto formato da Isaia Cordinier, Abi Abass, che lunedì sera ha superato la soglia dei 2mila punti segnati in serie A, e lo stesso Ojeleye sono qualcosa di normalmente dimensionato, le cose cambiano quando si parla del campionato italiano ed è con la fisicità che i bolognesi hanno schiantato Brindisi in gara-uno e hanno respinto i vari tentativi di rimonta dei pugliesi nella seconda partita della serie.

Il suo vero nome è Jesusemilore Talodabijesu che tradotto dall’Igbo, la lingua più parlata in Nigeria, significa "Gesù ha misericordia, ma l’animo di Gesù non vive in me", a dimostrazione dello spirito guerriero di questo popolo, fin dal suo arrivo si è dimostrato un professionista nel vero senso della parola.

Pur non avendo trovato uno spazio nella Nba dopo cinque stagioni consecutive, si è dichiarato entusiasta di vestire la maglia della Virtus considerandola la società migliore e dove farsi conoscere in Europa.

Purtroppo gli infortuni hanno condizionato il suo rendimento. Tre stop nel giro di tre mesi lo hanno appiedato nella fase centrare della stagione, e non si è trattato di semplici acciacchi, ma di problemi muscolari che hanno richiesti tempi non brevi di recupero.

Il suo ritorno e l’aver ritrovato una buona condizione di forma ha subito reso la Segafredo più efficace a rimbalzo. Al momento è probabilmente l’arrivo più azzeccato in un mercato estivo dove i bianconeri non sono riusciti a centrare tutti gli obiettivi che avevano preventivato.

In virtù di un accordo biennale dovrebbe rimanere sotto le Due Torri anche nell’improbabile ipotesi in cui la V nera dovesse essere retrocessa dall’Eurolega all’EuroCup. Un bel punto di partenza dato che con i suoi 29 anni da compiere a dicembre è nel pieno della sua carriera. Ieri, come il resto della squadra ha riposato, mentre domani è prevista la partenza per Brindisi. Sarebbe importante chiudere la questione già venerdì per avere un po’ più di tempo per preparare una serie semifinale che arriverebbe dopo aver disputato più di 70 partite da settembre ad ora.

La seconda sfida della Segafredo Arena, infine, ha lasciato qualche strascico. Nelle fila dei pugliesi squalificati per una giornata, sia Frank Vitucci sia Nick Perkins. L’allenatore perché, "espulso per proteste reiterate, teneva un comportamento offensivo nei confronti del primo arbitro". Il centro, invece, "per comportamento gravemente offensivo nei confronti degli arbitri all’uscita dagli spogliatoi".