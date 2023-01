Rimpianto Lewis: "Meritavamo almeno il pari"

di Marcello Giordano

Polemiche, decisioni arbitrali ed episodi li lascia all’allenatore. Lewis Ferguson si limita a fotografare lo stato d’animo con cui il Bologna lascia Roma: "Siamo dispiaciuti. Abbiamo sbagliato pochissimo, ma quel rigore ci è costato caro".

Pure troppo. La sensazione che i rossoblù escano dall’Olimpico penalizzati e senza un punto che avrebbero meritato è chiara. E lo scozzese è senza ombra di dubbio tra coloro che ha più rimpianti: per l’episodio del giallo per simulazione del minuto 69, che fa urlare al rigore e all’ingiustizia Thiago Motta. Ma pure per una ripresa che ha visto i rossoblù mettere alle corde la Roma, dopo un primo tempo equilibrato in cui i giallorossi avevano creato più pericoli, passando solo con un discusso e discutibile penalty: "E’ vero, nel primo tempo potevamo fare di più, anche perché giocare all’Olimpico è sempre difficile. Ma nella ripresa siamo entrati in campo con un atteggiamento più positivo".

Vedere per credere il minuto 55 della sfida, quando Mancini si immola su Arnautovic e Smalling proprio su Ferguson, che aveva chiuso la prima parte di stagione con 3 reti in 5 partite e con i giallorossi sfiora la quarta marcatura. E’ un minuto che segna la gara e preannuncia quanto accadrà alla fine, quando Abraham strozza in gola l’urlo di gioia di Lucumì e del Bologna, respingendo sulla linea di porta il colpo di testa del pareggio. Niente gioia, questa volta: per Ferguson e per il Bologna, che inizia il nuovo anno con una sconfitta. Ma c’è tanto da salvare, per Ferguson: "Siamo dispiaciuti per il risultato, ma consapevoli che dobbiamo tenerci stretta la buona prestazione, perché giocando così e continuando a mettere in campo prove di questo livello possiamo guardare avanti con fiducia e con l’obiettivo di fare più punti possibili, visto che il cammino è ancora lungo".

Consapevolezza, dunque. Ma pure la speranza che dall’Atalanta in poi gli episodi arbitrali non aumentino rabbia e rammarico per prestazioni e risultati. Cercherà riscatto lunedì con l’Atalanta, il Bologna.

"A Bologna sto bene, questo campionato mi piace, sono qui da 7 mesi e ci sto prendendo le misure. Voglio continuare a lavorare per migliorare e per crescere".

Insieme alla squadra e a Thiago, l’uomo che lo ha lanciato e che ne sta valorizzando le qualità.