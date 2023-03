Rinnovi, il club fa l’offerta: palla a Nico e Orso

Le offerte sono partite: il Bologna ha presentato a Riccardo Orsolini e Nicolas Dominguez le proposte per il rinnovo dei contratti in scadenza al 30 giugno 2024. Proposte che si aggirano intorno agli 1,5-1,6 milioni netti, bonus inclusi e che porterebbero i due calciatori a essere i giocatori più pagati della rosa dopo Arnautovic. Ora tocca a loro fornire una risposta: dentro o fuori. Il club è pronto a discutere anche di una clausola rescissoria da fissare tra i 20 e i 25 milioni, qualora i due calciatori volessero avere la certezza che il Bologna non tarperebbe loro le ali nel caso in cui arrivasse il top club che garantisca loro un salto di livello tecnico ed economico. Oltre queste condizioni, però, il club rossoblù non si spingerà. La sensazione è che la partita non sia necessariamente destinata a sciogliersi da qui alle prossime settimane e che gli agenti dei due possano comunque prendere tempo per capire se i rumors di squadre interessate ai rispettivi assistiti (vedi Roma, Lazio per Orsolini e Fiorentina e Lazio per Dominguez, senza considerare l’estero) possano trovare concretezza.

Il passo del Bologna però è ufficiale e segna una linea nell’ambito di una trattativa che per entrambi è iniziata nella primavera di un anno fa e che non potrà spingersi oltre aprile-maggio. Più passa il tempo più il Bologna dovrà fare i conti con la possibilità che i due non intendano rinnovare e, quindi, in questo caso, saranno anche chiari i sacrifici inevitabili dell’estate per reinvestire sul mercato. Ecco perché questo passo segna anche l’inizio di un Bologna che si guarda attorno a caccia di eventuali sostituti. Uomini mercato rossoblù non sono passati inosservati, sabato 25 febbraio e venerdì 3 marzo, ad assistere alle sfide dell’Az Alkmaar con Cambuur e Vitesse: piace il centrocampista Tijjani Reijnders (24 anni), per il quale si sono mossi gli scout anche di Fiorentina e Atalanta nel corso dell’ultima sfida di Conference tra gli olandesi e la Lazio.

Si studia anche il percorso di maturazione dell’esterno destro d’attacco danese di piede mancino Jens Odgaard (23), ex Inter e Sassuolo, già autore di 10 reti tra campionato ed Europa. E nelle ultime settimane gli scout rossoblù sono stati notati anche sulle tribune dello stadio del Padova, dove sta facendo parlare di sè Aljosha Vasic (20), centrocampista veneto di origini bosniache autore di 6 reti e 3 assist, dal momento che il Bologna dovrà decidere anche su Medel, in scadenza, e Moro, in prestito.

Marcello Giordano