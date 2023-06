Rinnovo di 5 anni per puntare al top E c’è la maxi clausola di 175 milioni

di Fulvio D’Eri

Ora è ufficiale. Leao e il Milan insieme fino al 2028. Che il Milan e il suo fuoriclasse avessero già trovato l’accordo lo si era ormai capito da tempo, ma nel primo pomeriggio di ieri la società rossonera e Rafael Leao hanno di fatto messo nero su bianco l’accordo e ufficializzato il rinnovo.

Leao è arrivato ieri a casa Milan alle 14.45 ed è uscito un’oretta dopo con il suo proverbiale sorriso stampato sul volto. "Sono molto contento, era quello che volevo – le prime parole di Leao –. Vado in vacanza tranquillo, sereno. Speriamo di fare grandi cose in futuro con questa maglia. Sono felice che siamo riusciti a trovare l’accordo. L’anno prossimo vogliamo vincere tanti trofei".

Arrivato nel 2019, Rafa ha faticato ad ingranare ma ha dimostrato immediatamente di avere dei numeri da fuoriclasse. L’anno scorso è esploso, contribuendo in maniera decisiva alla conquista dello scudetto, e quest’anno ha disputato una stagione stellare. Dal suo arrivo al Milan, il portoghese ha giocato 162 partite, segnando 42 gol e fornendo 29 assist, vincendo la passata stagione il titolo di miglior giocatore della serie A. Ad un certo punto il rinnovo pareva assai complicato a causa dei circa 20 milioni che Leao avrebbe dovuto versare allo Sporting Lisbona, il suo primo club, dopo aver deciso nel 2018 di rescindere il contratto unilateralmente per passare al Lille, dove ha giocato per una stagione. Poi a marzo la querelle si è risolta, la trattativa per il rinnovo di Leao è decollata e c’è stato il lieto fine anche perché la volontà del giocatore è sempre stata quella di proseguire col Milan.

E di farlo con Pioli che, come ha detto Rafa, "è la persona che mi ha reso il giocatore che sono oggi. Ha avuto pazienza, mi ha preso per mano come un figlio". E questo ha fatto la differenza. Le cifre? La base fissa è di 5.1 milioni di euro netti a stagione più svariati bonus, progressivi, che scatteranno nel corso dell’annata in base per esempio ai gol segnati e agli assist. Inoltre il Milan ha versato a Leao 1.5 milioni alla firma. In pratica ogni anno il portoghese potrebbe riuscire a guadagnare tra i 6.5 e i 7 milioni di euro all’anno al netto dei bonus sportivi. Fissata poi una clausola rescissoria da ben 175 milioni.

Col rinnovo di Leao, il Milan ha dato una dimostrazione di forza societaria a tutta Europa. Intanto la squadra si è allenata ieri a Milanello, sotto gli sguardi di Paolo Maldini e Frederic Massara. In vista del match di domani sera a San Siro col Verona per i rossoneri tante esercitazioni tecniche e tattiche prima della partitella su campo ridotto. Ibra non si è allenato in gruppo e quindi difficilmente sarà a disposizione di Pioli domani sera.