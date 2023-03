Rischio Warriors, arrivano i Panthers

Terza gara in tre settimane per i nuovi Warriors che, a Monteveglio, oggi alle 14, cercheranno di sbloccare una classifica che li vede ancora a zero vittorie. Per gli uomini allenati da Davide Giuliano e Giorgio Gerbaldi, nonostante l’impegno casalingo, l’avversario peggiore, i Panthers Parma.

Fin qui la nuova squadra ha sbagliato solo l’esordio con u Ducks Lazio. Avanti 14-0 i Guerrieri si sono illusi di aver chiuso i conti in anticipo. Il campo ha dato un responso diverso. Così come la settimana scorsa: ma contro i campioni d’Italia, i Guelfi Firenze, le speranze erano davvero ridotte.

Le altre gare: Dolphins Ancona-Ducks Lazio; Frogs Legnano-Guelfi Firenze.

La classifica: Guelfi Firenze e Rhinos Milano 1000 (2-0); Dolphins Ancona e Ducks Lazio 1000 (1-0); Skorpions Varese 500 (1-1); Panthers Parma e Frogs Legnano 0 (0-1); Stainless Steel Warriors Emilia e Mastini Verona 0 (0-2).