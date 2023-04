Ristori, Fiore e Boninsegna da urlo La Vtb adesso vede la Coppa Italia

Vtb Bologna

3

Altafratte Padova

0

(25-17, 25-17, 25-18)

VTB FCREDIL : Ristori 16, Neriotti 12, Fiore 16, Pavani 5, Boninsegna 6, Saccani, Laporta (L1). Non entrate: Taiani, Campisi, Cavalli (L2), Bernardeschi, Dall’Olmo Casadio, Tonelli. All. Zappaterra.

ALTAFRATTE PADOVA: Volpin 4, Ciolini 6, Pavei (L1), Pasa 1, Nordio, Marianello 4, Fanelli, Waberisch 3, Bortolot, Masiero 5, Rizzo 4, Canella. Non entrate: Giason (L2), Gasparini. All. Rondinelli.

Arbitri: Bonomo e Pazzaglini.

di Marcello Giordano

Prova di forza e prova di squadra: la FcrEdil Bologna è a un passo dal primo obiettivo. Finale di Coppa Italia di serie B1 di volley è raggiunta dalle ragazze di coach Andrea Zappaterra, che annichiliscono l’Altafratte Padova. Alle 17 affronteranno nella finalissima Costa Volpino Bergamo, che nell’altra semifinale ha piegato 3-1 Arzano Napoli.

Prova di forza, ma con margini di miglioramento che fanno ben sperare: perché Bologna fatica nella prima frazione a trovare l’intesa al centro, accusando l’emozione del PalaDozza e il peso di arrivare all’evento da padrona di casa. Ma è più forte di tutto: Ristori e Fiore, seguite da Boninsegna, mettono la FcrEdil in partita con attacchi e difese.

Ma sono i muri di Pavani e Neriotti a segnare il break della fuga vincente del primo set (dall’11-11 al 21-14). E nel secondo, arrivano anche i primi tempi delle centrali a riprendere il tentativo di fuga di Padova (da 1-4 a 6-6). E da lì in avanti è monologo rossoblù, scolpito dai muri dalle battute di Fiore e dagli attacchi di Ristori e della capitana (Fiore), capace di colpire di sciabola e di fioretto, alternando attacchi di potenza a pallonetti che tolgono riferimenti a un’Altafratte che si scioglie.

Nel terzo set non c’è storia: si vola dal 7-7 al 17-9: dominio puro, con Bologna che si dimostra capace di trasformare tensione e pressione in benzina e che oggi giocherà per alzare il primo trofeo della stagione. Prova da applausi davanti ai 1.000 spettatori del PalaDozza. E per oggi i biglietti staccati sono già 1.500. Cornice d’eccezione e primo assaggio di serie A. Con una coppa in palio.

Il programma. B1 donne: ore 17, Vtb-Costa Volpino Bergamo. B2 donne: Gossolengo-Fasano 3-0, Ripalta-Firenze 3-2. Finale: ore 15, Gossolengo-Ripalta. B uomini: Civitacastellana-Mantova 0-3, Cagliari-Acqui 0-3. Finale: ore 10, Mantova-Acqui.