Ritorna Soumaoro, il leader silenziosissimo

di Massimo Vitali

Nel Bologna di Thiago che mai come oggi sogna di raggiungere traguardi ambiziosi c’è un calciatore che, a lume di naso, un primato mondiale lo ha già stabilito. Adama Soumaoro si è presentato davanti a microfoni e telecamere due anni fa, nel giorno della sua presentazione a Casteldebole, e poi mai più. Da allora mai un’intervista a bordo campo, mai una comparsata nel dopo-gara, men che meno un approfondimento per il salotto di Bfc Tv, che in teoria rappresenta la ‘comfort zone’ anche per i calciatori più allergici alla comunicazione, con domande e risposte preconfezionate. A Thiago ovviamente interessa di più che il ragazzo parli sul campo e da questo punto di vista è una splendida notizia che il difensore francese si sia messo alle spalle il guaio muscolare che gli ha fatto saltare a piè pari le ultime tre partite e che ieri abbia potuto ricominciare ad allenarsi in gruppo.

Lautaro, Lukaku e Dzeko sono già dietro l’angolo e tocca studiare le contromosse. Non gli sarà difficile riuscirci con quel Lucumì con cui fa coppia fissa da ottobre, ovvero da quando Motta gli ha dato una maglia da titolare e di fatto non gliel’ha più tolta. Automatismi rodati proprio in quel segmento di partite che ha visto decollare la squadra, eccezion fatta per le più recenti sfide con Fiorentina, Monza e Sampdoria (bilancio: due vittorie e una sconfitta) in cui il titolare, con tutto il suo ardore ma anche i suoi attuali limiti, è stato Sosa. Con l’Inter invece torna Adama ‘The Wall’, che da quando nel gennaio 2021 mise piede a Casteldebole pescato da Bigon al Lille (prestito poi riscattato) muro è quasi sempre stato, con qualche non trascurabile amnesia in termini di cartellini e rigori procurati. Sì, ogni tanto a Soumaoro si spegne la luce ed è un guaio.

Lo sapeva bene anche Mihajlovic, che pure del trentenne francese di origini maliane si è quasi sempre fidato. Solo nelle prime sei giornate di campionato della scorsa stagione Sinisa fece accomodare, un po’ a sorpresa, Adama in panchina. E anche qui la motivazione era legata alla (mancata) comunicazione: "Quest’anno abbiamo cambiato il modo di difendere e il fatto che Soumaoro non parli ancora l’italiano è un problema. Quando si difende a zona in campo bisogna dialogare con i compagni".

Qualche parolina Adama nel frattempo l’ha imparata, ma difficilmente gli potrà essere tolto lo scettro di rossoblù più silenzioso della storia. E così le telecamere e i taccuini per lui restano un tabù. "Ci abbiamo provato, ma portarlo davanti ai giornalisti sarebbe come fargli un dispetto", raccontano a Casteldebole. E non è spocchia, ma solo timidezza. Quella che Adama però non ha sul campo, dove ringhia contro tutti, qualche volta perfino con un eccesso di foga. Adesso pare che si apra un po’ di più, avendo trovato nei francesi dello staff di Thiago degli interlocutori con cui poter parlare la lingua madre. Il resto è vita ritirata in una casa del centro storico, con la sola passione per l’Nba. Chissà se davanti al video Adama esulta o anche lì se ne sta con la bocca cucita.