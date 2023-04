Rivero confermato dall’UnipolSai "Il Falchi è la mia seconda casa"

Al cuore non si comanda. E, quando insieme con gli affetti, ci sono il talento e il carattere, finisce per essere impossibile interrompere un rapporto. Così, per il decimo anno consecutivo, il delicatissimo ruolo di lanciatore straniero numero uno sarà occupato, ancora una volta, da Raul Rivero. L’omone, che quando non è a Bologna rientra nel suo Venezuela, nonostante l’infortunio con cui chiuse la stagione e gli ulteriori acciacchi accumulati in patria, ha convinto tutti. Oggi con le parole, domani a suon di strike, come è abituato a fare per il pubblico del Gianni Falchi che, in tutti questi anni, lo ha applaudito vedendolo protagonista di cinque scudetti, due Coppe dei Campioni e quattro Coppa Italia.

Nel 2022 per lui 10 vittorie e 3 sconfitte con 100 strikeout in 75,2 riprese lanciate.

"Sono felicissimo di tornare in Italia con la Fortitudo, che per me è una seconda casa", dice Rivero al momento dei rinnovo. Il venezuelano sarà già a disposizione sabato, al Gianni Falchi, nella doppia sfida con il Godo in programma prima alle 15 e poi alle 19,30.

"Raul – commenta il manager dell’UnipolSai, Daniele Frignani – è particolarmente legato all’ambiente. Come noi lo siamo a lui. Torna qui con tante motivazioni e voglia di rivincita, dopo non aver concluso l’ultima stagione come avrebbe voluto. Conosciamo bene il suo valore. Sono convinto che anche quest’anno potrà darci una grande mano".

