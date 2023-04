Rivero, Cuomo e Robles esaltano l’UnipolSai a Padova

L’UnipolSai non fa sconti al Padova e mette in fila altre due vittorie imponendosi per 12-2 e 2-0. Dopo Godo anche Padova cade sotto i colpi di Dobboletta e compagni che non lasciano scampo ai pitcher avversari mettendo a segno 10 valide con Agretti protagonista e Helder chirurgico, Liberatore e Gamberini efficaci. In gara-due la Effe sblocca il match nelòa prima ripresa il resto lo fanno Rivero prima, Cuomo poi e infine Robles Martin nell’ultimo inning.

Le altre gare: Godo-Oltretorrente 9-6, 3-2, Verona-Codogno 10-13, 1-2.

La classifica: UnipolSai 1000 (4-0), Codogno 750 (3-1), Godo 500 (2-2), Padova, Oltretorrente e Verona 250 (1-3).

Finisce pari tra Athletics e Longbridge. In gara-uno bellissimo duello tra i lanciatori. Nepoti e Giorgi tengono a zero l’attacco Longbridge, mentre dall’altra parte Campanella e Rizzoli concedono poco o nulla agli Athletics che nel settimo inning trovano, con il singolo al centro di Vignali, il punto che spezza l’equilibrio e vale l’1-0. Servono 12 inning in gara-due per il 7-4 del Longbridge. Dopo una sfida dalle mille emozioni al tie break il doppio di Borghi vale 2 punti, la battuta di sacrificio di Tamburini il terzo definitivo punto.

Le altre gare: Macerata-Poviglio 10-0, 6-0, San Marino-Padule 9-0, 15-0.

La classifica: San Marino, Macerata 1000 (4-0), Poviglio 500 (2-2), Longbridge 2000 e Athletics 250 (1-3), Padule 0 (0-4).

Filippo Mazzoni