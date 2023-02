Roma a Salisburgo, lo United punta Abraham Fiorentina e Lazio impegnate in Conference

Sono quattro le squadre italiane impegnate oggi tra Europa e Conference League. In Europa League la Roma affronta alle 18.45 (diretta Dazn e Skysport 1) il Salisburgo in trasferta; dall’Inghilterra intanto si infittiscono le voci di un interessamento dello United per Abraham. In Conference impegnate la Fiorentina alle 18.45 sul campo dei portoghesi del Braga (Dazn, Sky Football) e la Lazio alle 21 all’Olimpico contro il Cluj alle 21 (Dazn e Sky Football). Piccola curiosità: nel Cluj gioca Scuffet, portiere che fu battezzato erede di Zoff da giovanissimo.