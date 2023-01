Roma amara, quanti rimpianti per il Bologna

dall’inviato

Gianmarco Marchini

Il bilancio è di un rimpianto e due certezze. La certezza che giocando con questa intensità (soprattutto quella della ripresa) di partite il Bologna ne perderà poche. E la certezza che la squadra delle cinque vittorie nelle ultime sei partite del 2022 non era un fake, ma una solida realtà. Il rimpianto, enorme, è tornare da Roma con le tasche vuote dopo una gara sempre controllata e largamente dominata, come la differenza abissale nel possesso palla testimonia (61,6 percento i rossoblù, contro il 38,4 dei padroni di casa).

Il rimpianto ha la faccia triste di Jhon Lucumì: è lui ad abboccare nella furbata di Dybala che dopo 4’ si procura il rigore poi trasformato da Pellegrini; ed è ancora il difensore colombiano a vedersi togliere un gol già fatto al 96’, quando Abraham mette il suo testone tra la palla e il pareggio. Peccato, davvero, perché sarebbe stato il giusto risarcimento a una prestazione non bellissima nella forma, ma convincente e fondata nei contenuti, soprattutto nella ripresa. Perché il Bologna ha fatto molto, ma molto di più per meritare almeno un punto, di quanto la Roma di Mourinho abbia prodotto per legittimare una vittoria pesantissima nell’economia della corsa all’Europa, considerando le inaspettate frenate di Atalanta e Lazio. E’ l’effetto post-sosta, baby.

Certo, la partita dell’Olimpico giocata a novembre avrebbe avuto equilibri molto più sbilanciati verso i rossoblù, dal momento che i giallorossi hanno chiuso l’anno con un successo nelle ultime cinque gare.

E allora ecco il bicchiere mezzo pieno di Thiago: i quasi due mesi di stop forzato per il circo pallonaro in Qatar non hanno intaccato l’identità della sua squadra. Andare sotto dopo 6’ e farlo in uno stadio pieno dove soffia un forte vento contrario sono premesse che possono apparecchiare una disfatta se un gruppo non ha le spalle abbastanza larghe e non ha troppe certezze da spendere.

Non è questo il caso, appunto, perché i rossoblù hanno raggiunto una consapevolezza importante delle proprie possibilità. Il Bologna ha un’identità precisa, sa cosa fare e come stare in campo, interpretando bene il calcio camaleontico di Motta. Ieri i rossoblù erano disegnati con un 4-1-4-1, assetto che, con Medel davanti alla difesa e una linea a quattro a centrocampo, argina bene la spinta giallorossa, con i vari Dybala, Zaniolo ed El Shaarawy mai davvero incisivi, se non in situazioni eccezionali, come il guizzo sul rigore o un paio di pericoli da corner.

Il Bologna ha il grande pregio di restare in partita, ma il difetto di non riuscire a buttarla dentro, trovando un Arnautovic non nella sua giornata più felice, complice anche un ottimo Smalling. Ecco, se vogliamo, il vero limite dei rossoblù è nella difficoltà a trovare il gol se l’austriaco non segna (8 reti su 20 totali), con il solo Orsolini ieri veramente capace di spaventare Rui Patricio e di smuovere la partita dall’inerzia specie nei primi 45’.

Il vero cambio di passo c’è nella ripresa, quando dopo 12’ un evanescente Soriano lascia spazio al più dinamico Aebischer. Da lì è un monologo rossoblù che non trova espressione in un gol, ma che lascia in eredità fiducia e convinzione. Ne serviranno grosse dosi lunedì sera quando al Dall’Ara arriverà l’Atalanta.

A proposito: sarebbe bello vedere un omaggio dello stadio a Mihajlovic, ricordato ieri con un ‘Grazie Sinisa’ in uno striscione tenuto da Soriano e Pellegrini.