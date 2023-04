Roma vola, Mou zittisce i razzisti della curva

roma

3

sampdoria

0

Primo tempo: 0-0

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Zalewski (41’ st Celik), Smalling, Llorente, Spinazzola; Matic, Wijnaldum; Dybala, Pellegrini (34’ st Solbakken), El Shaarawy; Abraham (13’ st Belotti). All.: Mourinho.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Ravaglia; Zanoli (44’ st Jesé), Murillo, Amione; Augello; Cuisance (10’ st Murru), Rincon (22’ st Paoletti), Winks (44’ stMalagrida); Leris, Djuricic; Gabbiadini (22’ st Lammers). All.: Stankovic.

Arbitro: Irrati di Pistoia

Reti: nel st 12’ st Wijnaldum, 43’ Dybala (rig.), 49’ El Shaarawy

Note: espulso Murillo per somma d’ammonizioni Ammoniti: Abraham, Murillo, Spinazzola, Zanoli, Paoletti e Winks per gioco falloso. Spettatori: 62.108.

La Roma torna alla vittoria e lo fa battendo per 3-0 la Sampdoria, rimasta in 10 uomini al 52’ per il doppio giallo ai danni di Murillo. All’Olimpico le reti di Wijnaldum, Dybala (su rigore) ed El Shaarawy permettono ai giallorossi di agganciare l’Inter a quota 50 punti. Mourinho (al ritorno in panchina dopo i due turni di squalifica) è protagonista anche di un gesto singolare: subito dopo l’espulsione di Murillo sono state veementi le proteste di Stankovic contro il direttore di gara Irrati di Pistoia. Polemiche che hanno acceso la Curva Sud, e poi tutto l’Olimpico, che ha insultato il tecnico blucerchiato con il coro razzista "sei uno zingaro". Per cercare di fermare il coro è intervenuto anche Mourinho, chiedendo alla Curva di smettere, mentre Stankovic ha ringraziato, in modo ironico, lo stadio che lo continuava a insultare.

Sugli spalti presente anche il responsabile Can Gianluca Rocchi.