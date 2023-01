Rossi e Resca in Coppa del Mondo

Sarà Rabat, in Marocco, a ospitare la prima prova di Coppa del Mondo di tiro a volo. La squadra di trap – Marco Conti è il nuovo direttore tecnico al posto di Albano Pera – comincerà gli allenamenti da mercoledì prossimo, per poi iniziare a sparare sul serio giovedì 19. Due i bolognesi inseriti nel gruppo. Nella squadra maschile troveremo il carabiniere Daniele Resca, mentre in quella femminile spazio alla poliziotta di Crevalcore, quella Jessica Rossi che, nei giorni scorsi, ha compiuto 31 anni.