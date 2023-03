Rossoblù da esportazione: boom di convocazioni Da Ferguson a Posch, quotazioni in rampa di lancio

Stando alle notizie arrivate a Casteldebole, il centro tecnico sarà destinato a svuotarsi da venerdì: per la partenza per la trasferta di Salerno, ovviamente, ma al ritorno la truppa rossoblù dovrà fare i conti con le assenze per gli impegni delle nazionali. Sono già sei i calciatori rossoblù certi di dover raggiungere le rispettive selezioni: Lucumì si conferma colonna difensiva della Colombia, Medel resta perno e capitano del Cile, Posch, da oggetto misterioso è diventato pedina inamovibile anche dell’Austria, che non rinuncerà neppure ad Arnautovic. Quella che sta ritrovando Barrow, convocato dal suo Gambia, e che non fa difetto a Lewis Ferguson, che dopo il Bologna si è ormai preso anche la Scozia.

A loro si aggiungono 4 pre convocati, due dei quali in bilico per questioni di infermeria. Zirkzee è stato pre allertato dall’Olanda Under 21, ma partirà solo se il pestone rimediato ieri in allenamento non ne precluderà la condizione fisica e la convocazione a Salerno. Stesso discorso vale per Riccardo Orsolini: perché Roberto Mancini è pronto a offrirgli nuovamente la maglia azzurra a due anni e mezzo di distanza dall’ultima volta. Il numero sette rossoblù è il terzo marcatore della serie A dietro a Immobile e Zaccagni, ma proprio come Immobile è alle prese con un problema fisico, per l’esattezza un infiammazione dell’addome che lo ha tenuto fuori dalla sfida con la Lazio e rischia di lasciarlo ai box anche con la Salernitana. Tra i pre convocati ci sono anche Pyyhtia, chiamato dall’Under 19 finlandese, ed Aebischer, protagonista agli ultimi Europei con la Svizzera. Con loro, il conto dei potenziali nazionali sale già a 10 e ci sono altri calciatori che scalpitano sperando di entrare nel ciclo post mondiale delle rispettive nazionali: probabile chiamata in arrivo per Skorupski dalla Polonia (e sarebbe una conferma), mentre tra coloro che incrociano le dita ci sono il croato Moro, l’olandese Schouten e l’argentino Dominguez, altro elemento che non a caso, proprio come Orsolini, sta facendo di tutto per bruciare le tappe del rientro. Non sempre, in casa Bologna, un alto numero di nazionali è corrisposto a un’alta qualità della rosa: nell’anno della retrocessione 2014, ad esempio, si arrivò a toccare 13 convocati, ma molti erano calciatori di secondo piano o a fine corsa. In questo caso, sono quasi tutti in rampa di lancio, con quotazioni tecniche ed economiche in ascesa: buona notizia anche in chiave mercato, perché uno o due sacrifici saranno necessari in vista del mercato in entrata.

Marcello Giordano