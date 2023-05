Rossoblù meravigliose: sono promosse in serie B

È festa grande per il Bologna Femminile. La formazione di Bragantini, grazie al rotondo successo per 8-1 a Granarolo con il Portogruaro, ha conquistato la promozione diretta in Serie B con un mese di anticipo. Le rossoblù, grazie a 25 vittorie consecutive e a una straordinaria Gelmetti (34 gol stagionali) hanno cannibalizzato il campionato, meritando il successo arrivato ieri. Le reti di ieri, siglate da Gelmetti (doppietta), Bonacini, Zanetti, Alfieri, Trombin, Filippini e Antolini hanno fatto scattare i festeggiamenti. Queste le parole del tecnico rossoblù, Simone Bragantini: "Abbiamo fatto una grandissima cavalcata che ci ha portato a un risultato importante, voluto e costruito".

Giacomo Guizzardi