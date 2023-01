Rugby serie B, successo netto per l’Emil Banca

Torna alla vittoria l’Emil Banca che supera senza affanni 35-12 San Benedetto. La formazione di Brolis inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno, imponendosi sui marchigiani al termine di una sfida a senso unico. Bologna già avanti al 5’, con la meta di Visentin trasformata da Giacalone. A metà primo tempo Soavi e Priola piazzano il break. Tra il finale di primo tempo e l’inizio del secondo San Benedetto accorcia sul 21-12, ma la sfida resta in mano ai rossoblù che segnano altre 2 mete con Pancaldi e Rizzoli e con Giacalone che non sbaglia un colpo per il 35-12 finale. La formazione dell’Emil Banca: Soavi, Zambrella, Sacchetti, Fabbri, Giacalone (73’ Signore), Pancaldi, Bettini (65’ Rizzoli), G. Visentin, Schiavone, De Napoli (67’ Busato), Priola (68’ Amico), Gambacorta, Jorna (74’ Campestri), G. Anteghini, Bersani (76’ Fattori).

Le altre gare: Imola–Firenze 10-41, Florentia–Modena 27-10, Viadana–Siena 63-0, Jesi–Formigine 17-17. Riposano: Lions Amaranto.

La classifica: Viadana 51, Florentia 47, Modena 43, Firenze 38, Bologna 34, Jesi 21, San Benedetto 19, Formigine 15, Siena e Lions Amaranto 12, Imola 6.