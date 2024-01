Rugby serie B: vittoria 17-36 a Livorno. Pieve gioca alla pari con il Modena, ma è costretto alla resa. Teresi e Giacalone spingono in alto l’Emil Banca

Vince e consolida il secondo posto l’Emil Banca che passa a Livorno, in casa dei Lions Amaranto 36-17, perde, ma con l’onore delle armi il Pieve che di fronte al pubblico amico cede 12-26 al Modena. SI chiude il girone di andata di serie B di rugby con risultati alterni, ma comunque entrambi positivi per le formazioni bolognesi. Basta un tempo all’Emil Banca per avere la meglio sui Lions Amaranto. Cinque delle sei mete messe a segno nei primi 40’ e partita chiusa già all’intervallo con le segnature di Teresi (ben 3 mete), Giacalone, Esteki e Abad quest’ultimo autore anche di 3 trasformazioni.

Pieve cede, lottando a lungo alla pari con Modena, una delle grandi del campionato. La formazione ospite domina nelle fasi statiche del gioco ed è proprio qui che il XV modenese vince la sua partita. Al Pieve di Balboni l’onore delle armi per averci provato e per aver trovato il pertugio per tenere aperta la partita giocano alla mano e trovando i punti grazie alle mete di Marchesini e Giovanni Rosso e a una trasformazione di Simone Rosso.

Le altre gare: Romagna-San Benedetto 104-3, Firenze-Highlanders Formigine 22-17, Jesi-Gubbio 22-21, Cus Siena-Colorno 5-66.

La classifica: Romagna 52, Bologna 44, Modena e Colorno 42, Unione San Benedetto e Jesi 28, Pieve 24, Cus Siena 23, Gubbio 18, Lions Amaranto 15, Firenze 13, Formigine 4.