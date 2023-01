’Run for Mem’: domenica si corre per non dimenticare

L’appuntamento è domenica, alle 9 in Piazza del Memoriale della Shoah, all’altezza di via Matteotti. E’ la Run for Mem, la corsa per la memoria verso il futuro, organizzata dal Comune di Bologna con la Comunità Ebraica bolognese. La realizzazione della prova è stata affidata al comitato territoriale di Bologna dell’Uisp. Una non competitiva da 10 chilometri che toccherà alcune tappe significative: in ogni luogo un rappresentante del come deporrà una corona. Tra queste Porta Lame con il monumento in memoria della battaglia; la Certosa e il Dall’Ara. Partenza alle 9,30: al via il sindaco Matteo Lepore, il cardinale Matteo Zuppi e il presidente della Comunità Ebraica bolognese Daniele De Paz. Più di 250 gli iscritti. Iscrizioni completamente gratuite all’indirizzo http:bitly.wsyTkV oppure sul posto fino a dieci minuti prima della partenza. A tutti i partecipanti verrà data in omaggio la t-shirt commemorativa.