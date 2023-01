Rupert, uno show senza fine La V nera cancella San Giovanni

SAN GIOVANNI VALDARNO

53

VIRTUS BOLOGNA

89

SAN GIOVANNI VALDARNO: Garrick 12, Tassinari 2, Paulsson 2, Koizar 4, Bove 4, Schwienbacher 2, Lazzaro 2, Krivacevic 4, Milani 12, Missanelli 9. All. Matassini.

SEGAFREDO BOLOGNA: Dojkic 16, Laksa 14, Barberis 5, Rupert 28, Andrè 7, Del Pero 6, Pasa 5, Orsili 8, Cinili, Zandalasini ne. All. Ticchi.

Arbitri: Gagno, Ugolini, Tommasi.

Note: parziali 8-25, 19-44, 33-71.

La Virtus torna alla vittoria e in attesa delle altre sfide di giornata, tutte in programma quest’oggi, stacca Venezia al secondo posto in classifica e si avvicina a -2 alla capolista Schio.

Lasciatasi alle spalle l’amara sconfitta di Bourges, la formazione di Giampiero Ticchi si è rituffata in campionato infilando la sesta vittoria consecutiva in serie A1. Sabrina Cinili e compagne, seppur prive di Parker lasciata precauzionalmente a riposo e con Zandalasini a referto, ma solo per onor di firma, ci hanno messo davvero poco a sbarazzarsi di San Giovanni Valdarno.

In casa delle toscane, guidate dall’ex Elisabetta Tassinari, la Virtus impone il suo gioco e la sua fisicità già nel primo quarto. Avanti 2-4 e poi 4-7, le bianconere infilano un break di 0-14 che tramortisce le avversarie dando subito l’inerzia definitiva al match. I restanti 30’ di gioco hanno davvero poco da dire ad una sfida già definitivamente indirizzata, con la formazione di Ticchi che domina e dilata ulteriormente il punteggio. Mattatrice della sfida Iliana Rupert che chiude la sua prova con 28 punti e 13 rimbalzi; doppia-doppia anche per Dojkic, tornata in quintetto che mette a referto 16 punti e 11 rimbalzi.

Le altre gare: Brixia-Faenza, Campobasso-Geas Sesto San Giovanni, Schio-Crema, Moncalieri-San Martino di Lupari, Lucca-Sassari, Venezia-Ragusa.

La classifica: Schio 30, Virtus Bologna 28, Venezia 26, Sassari 22, Geas 20, Ragusa 18, Campobasso 16, San Martino di Lupari 14, Moncalieri 12, Faenza 10, Crema 8, Lucca 4, Brixia e San Giovanni Valdarno 2.