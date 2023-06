di Marcello Giordano

L’orgoglio per la promozione in serie A2 del Volley Team Bologna targato FcrEdil è riassumibile tutto in una frase del presidente del club Roberto Sabbioni: "Abbiamo fatto la storia". Mai fino a ora una società pallavolistica femminile di Bologna città aveva raggiunto il campionato di A2 femminile. Nel 2013 ci fu l’A1 femminile, ma portata da Forlì. Questa invece è un’impresa costruita in casa. Nel 2018 riuscì nella promozione la Coveme San Lazzaro, che poi non si iscrisse al campionato.

Presidente Roberto Sabbioni, la Vtb parteciperà al prossimo campionato di A2?

"Sì, ci siamo messi avanti con i lavori, con un aumento di capitale che garantirà l’iscrizione al campionato. L’A2 l’abbiamo conquistata e vogliamo farla. Sul come, vedremo dai costi, da eventuali nuove partnership e da quanto l’imprenditoria risponderà".

B1 vinta con un budget da circa 200mila euro. Di quanto saliranno i costi con la serie A2? "Solo tra tasse Fipav, montaggio e smontaggio taraflex e trasferte dobbiamo mettere in preventivo 100mila euro in più, perché ci saranno trasferte da fare in aereo e non in giornata. Poi aspettiamo fine giugno per capire se introdurranno il video check o meno. Pare di no, ma sarebbero 30mila euro in più".

E una nuova casa da cercare. Andrete a Budrio?

"Stiamo dialogando per percorrere questa strada, è l’impianto più adeguato per riuscire ad ottenere i requisiti richiesti dalla lega per l’omologa dell’impianto, visto che il Paladozza non sarà disponibile. Serve un piccolo intervento, ma il PalaMarani di Budrio è una soluzione possibile".

Per quel che riguarda la squadra futura che ci può dire?

"Ripartiremo da coach Andrea Zappaterra e dal vice Marco Generali, che hanno fatto un lavoro straordinario. Come giocatrici, hanno contratto Fiore e Ristori. Per il resto, domani (questa sera ndr) abbiamo la cena di fine stagione e da martedì inizieremo a parlare con tutte per capire chi potremo confermare e quanto dovremo rivolgerci al mercato".

Come evolve il mercato di A2?

"È complesso, ci sono tante cose da capire, in primis se ci saranno 23 squadre in A2 anche nella prossima stagione o 20, cosa che potrebbe mettere in circolo più giocatrici. Quest’anno, comunque, nelle amichevoli con Montale e Sassuolo ce la siamo giocata. Faremo l’A2 con obiettivo salvezza, per assestarci e consolidarci. Bologna aspettava da tanti anni questo obiettivo, non vogliamo lasciarcelo scappare".

Quale significato ha l’A2 per lei e per Vtb?

"Corona un percorso iniziato tanti anni fa e che ha visto lavorare più o meno nell’ombra tante persone, alcune delle quali non ci sono più. La dedica è per loro. L’A2 era un risultato impensabile dopo il Covid e merita un ringraziamento per chi ha collaborato, investito e creduto in Vtb. Ci siamo ritagliati uno spazio. Bologna è sempre stata Basket City, oltre al Bologna. Ora ci sono A2 femminile e A3 maschile. Sono felice, il volley bolognese lo merita. Tutti noi, dalle ragazze allo staff tecnico, insieme alla società, abbiamo acceso una scintilla che ora vogliamo alimentare".