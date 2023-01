Sagan ai Giochi, ma in mountain bike

Peter Sagan, ultimo atto: al termine della stagione, lo slovacco lascerà il ciclismo su strada. Tornerà al primo amore, la mountain bike, con l’obiettivo di partecipare ai Giochi di Parigi nel 2024. L’annuncio che non ti aspetti arriva in Argentina, nel giorno in cui l’ex iridato festeggia 33 anni: "Ragazzi, non sono morto: continuerò a stare in mezzo a voi e a divertirmi con la bici", scherza Peter Pan, che quasi sicuramente si fermerà dopo il Mondiale di Glasgow in agosto. Prima cercherà di chiudere in bellezza al Tour e soprattutto di arricchire la sua ricca bacheca con un’altra classica.