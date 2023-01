Saldi di inizio stagione: nel mirino Brekalo

di Marcello Giordano

L’ora dei saldi si avvicina. Mancano ormai due settimane alla fine delle trattative e a mano a mano che si avvicina il rush finale le richieste dei club per i propri calciatori si abbassano, come logica conseguenza di un mercato in cui di denari, in circolazione, ce ne sono pochi. Il Wolfsburg, a novembre, per l’ex Torino Brekalo (24 anni, in scadenza a giugno) chiedeva circa 7 milioni.

Oggi, a cinque mesi e mezzo dalla scadenza del contratto, ne chiede circa 2 e la cifra è destinata a scendere a 1. Morale, Brekalo potrebbe diventare un’occasione per il Bologna e il mercato italiano, dal momento che sulle sue tracce ci sono pure il Monza e la Fiorentina, tentata da Leicester e Atletico Madrid per Gonzalez. Ancora, però, non basta. Non per il Bologna almeno: il giocatore chiede circa 1,6 milioni netti di euro di ingaggio e gli agenti circa 3 milioni di intermediazione, cifre che fanno lievitare i costi dell’affare. Il Bologna resta vigile, non fosse altro perché Thiago Motta, oltre al terzino sinistro, vorrebbe un esterno alto d’attacco per ricostruire la catena mancina della squadra.

Oltre a Brekalo, è stato proposto Pellistri (21), nazionale uruguaiano del Manchester United e piace Alessio Zerbin (23) del Napoli, che però vorrebbe cedere il ragazzo in prestito secco e senza diritto di riscatto. Sartori non intende trattare, dopo l’esperienza Cambiaso, che non sta dando i frutti sperati. Se il Bologna dialoga e monitora ma non affonda è pure perché deve rispettare i parametri di bilancio relativi al monte ingaggi e con le mancate uscite. Urgono le partenze di Vignato e Kasius per sbloccare il mercato in entrata, con il primo che piace a Sassuolo (in cambio del terzino sinistro Kyriakopoulos, 26) e Sampdoria, che propone l’esterno alto Sabiri, ma vorrebbe pure un conguaglio: niente da fare, a meno che Saputo non conceda un extra budget che potrebbe essere discusso solo nel caso in cui questo finale di girone di andata spaventasse l’ambiente. Il Parma ha sondato Kasius e propone il terzino sinistro Oosterwolde (21).

Ma a oggi salvo partenze senza contropartite non è previsto l’arrivo di un esterno alto. Non solo. In caso di uno scambio vantaggioso, l’esterno alto sarebbe preso in considerazione qualora dovesse uscire Nicola Sansone, che però pare intenzionato a rimanere fino alla scadenza (a giugno), e che è difficilmente piazzabile dall’alto del suo ingaggio (800mila euro netti per la sola seconda parte di stagione). Questa è la situazione, che però è in evoluzione, con le basi su cui poggiano che potrebbero variare qualora il Bologna dovesse mettere pensieri nelle prossime giornate.

Il Bologna continua a lavorare ai rinnovi di Dominguez e Orsolini e in vista dell’estate pure a possibili innesti in mediana: piace il nazionale rumeno Boloca (24) del Frosinone e i rossoblù sono segnalati pure sul romanista Bove (20) della Roma e della nazionale Under 21 azzurra.