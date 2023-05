Salernitana imbattuta: come il City

Da quando è arrivato Paulo Sousa la Salernitana ha decisamente cambiato marcia e ora nei top 5 campionati europei vanta una striscia di imbattibilità seconda solo a quella del Manchester City di Pep Guardiola. Dopo il rocambolesco pareggio per 3-3 nel match casalingo contro la Fiorentina i granata hanno ottenuto il decimo risultato utile consecutivo. Si è espresso in merito anche il direttore Sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis: "Siamo al decimo risultato utile consecutivo e questo deve renderci orgogliosi". Grande merito va sicuramente all’allenatore portoghese Paulo Sousa: chiamato a sostituire Nicola ha subito solo una sconfitta all’esordio contro la Lazio. Da quel momento 8 pareggi e due vittorie per i campani che hanno consolidato la loro posizione in classifica e si sono assicurati la permanenza nel massimo campionato, capaci anche di rovinare la festa scudetto ai cugini del Napoli. La Salernitana è seconda in Europa solo al City che vanta 12 partite in campionato senza sconfitta. Nella top 10 figura anche il Milan che non perde da 6 partite in Serie A. Molti dei meriti vanno al bomber e trascinatore granata Boulaye Dia.

y. a.